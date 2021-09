Elettra Lamborghini, sceglie le Maldive per festeggiare una data speciale (Di sabato 25 settembre 2021) Elettra Lamborghini il primo anniversario di matrimonio con Afro Jack, all’insegna del romanticismo. Il super viaggio alle Maldive per festeggiare Il primo anniversario di matrimonio per Elettra Lamborghini e Afro Jack. La cantante e il deejay si sono sposati, il 26 settembre, sul lago di Como. Il loro matrimonio curato nei minimi dettagli dal mitico Enzo Miccio, ha incanto i followers con una magica cerimonia. Domani per Elettra e Afro sarà il primo anno di anniversario da festeggiare insieme, e per questo primo anno speciale la coppia ha scelto una destinazione meravigliosa per coccolarsi e per festeggiare in bellezza, Elettra e Afro Jack si sono recati alle Maldive. Il loro ... Leggi su 361magazine (Di sabato 25 settembre 2021)il primo anniversario di matrimonio con Afro Jack, all’insegna del romanticismo. Il super viaggio alleperIl primo anniversario di matrimonio pere Afro Jack. La cantante e il deejay si sono sposati, il 26 settembre, sul lago di Como. Il loro matrimonio curato nei minimi dettagli dal mitico Enzo Miccio, ha incanto i followers con una magica cerimonia. Domani pere Afro sarà il primo anno di anniversario dainsieme, e per questo primo annola coppia ha scelto una destinazione meravigliosa per coccolarsi e perin bellezza,e Afro Jack si sono recati alle. Il loro ...

Advertising

GiacomoMane : RT @_DAGOSPIA_: CHE PRESA PER IL CULO – UN CANE ADDENTA IL LATO B DI ELETTRA LAMBORGHINI E LEI MOSTRA SUI SOCIAL... - RVallesina : Elettra Lamborghini - Fanfare (feat. Guè Pequeno) - ShilasWords : Questo #gfvip ci sta dando Giucas Casella che balla Pistolero di Elettra Lamborghini io non so se vi rendete conto - pastaconpatate : A distanza di giorni dal Met Gala continuo a pensare che Sfera Ebbasta, Elettra Lamborghini, I Maneskin, Ghali, Mah… - ___coldplayer : Pensando che purtroppo non sono amica di elettra lamborghini e lei non mi porterá un pensierino dalle maldive. ??????? -