DIRETTA F1, GP Sochi 2021 in DIRETTA: FP3 CANCELLATA! Si proverà con le qualifiche alle ore 14.00 (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA SUCCEDE SE LE qualifiche VENGONO CANCELLATE 10.54 A questo punto cercheremo di capire nelle prossime ore cosa si deciderà per le qualifiche. Michael Masi ha spiegato che si proverà un tentativo alle ore 14.00 ma, tra pioggia e visibilità, sarà davvero complicato 10.52 Come si poteva immaginare non avrebbe avuto senso aprire la pitlane per una sessione che non si sarebbe mai potuta disputare, per cui FP3 CANCELLATE! 10.50 ATTENZIONE è UFFICIALE! CANCELLATA LA FP3!!!!!!!!! FP3 has been cancelled Heavy rain in Sochi means the final practice session will not take place#RussianGP #F1 pic.twitter.com/CTsZnt3tgS — Formula 1 (@F1) September 25, 2021 10.49 I TEMPI DELLA FP2 DI IERI POMERIGGIO 1 Valtteri ...

