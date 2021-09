Dayane Mello vittima di uno stupro in diretta | cosa sta succedendo

(Di sabato 25 settembre 2021) La modella, attualmente concorrente del reality brasiliano “A Fazenda”, è diventata suo malgrado protagonista di una tempesta social per un motivo terribile: è stata nella nottedi unoda parte di un altro concorrente, Nego Do Borel. Su Twitter e sugli altri social i fan di tutto il mondo distanno denunciando a più riprese la situazione, dal momento in cui si è di fronte a un episodio gravissimo su cui la stessa produzione del reality, nonché il fratello della stessa, sta minimizzando intervenendo esclusivamente per difendere il nome del reality, eliminando le registrazioni incriminate e i commenti sui social. Do Borel ha già alle spalle diverse denunce da parte di altre donne; in più non è nuovo a episodi del genere nei confronti di ...

Ma nelle ultime ore un'altra ex concorrente del GF Vip, Giulia Salemi , è andata in difesa della modella: 'Per favore chi gestisce questo profilo ufficiale difaccia qualcosa! Siamo ..., situazione difficile nel reality La Fazenda. Giulia Salemi: "Non la stanno tutelando!"dopo la partecipazione al GF Vip 5 ha scelto di mettersi nuovamente in gioco, ...Dayane Mello ancora vittima di molestie. Rosalinda Cannavó: “Uno st***o” Per Dayane Mello l’incubo che sta vivendo a La Fazenda pare non avere fine, ...Ennesimo atto di molestia nei confronti di Dayane Mello a La Fazenda, sempre per mano dello stesso uomo. I fan sono preoccupati ...