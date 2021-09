Daniel Maldini in gol con lo Spezia: la dinastia continua dopo nonno e papà (Di sabato 25 settembre 2021) La Spezia, 25 settembre 2021 - Prima Cesare, poi Paolo, ora Daniel. Una giornata storica per la famiglia Maldini e per il calcio italiano, grazie alla rete siglata al 3° della ripresa da Daniel ... Leggi su lanazione (Di sabato 25 settembre 2021) La, 25 settembre 2021 - Prima Cesare, poi Paolo, ora. Una giornata storica per la famigliae per il calcio italiano, grazie alla rete siglata al 3° della ripresa da...

OptaPaolo : 1 - Daniel Maldini ha trovato il suo primo gol in Serie A a 13 anni e 179 giorni dall'ultimo del papà Paolo (v Atal… - capuanogio : ?? Ha segnato Daniel #Maldini. Mai nella storia della #SerieA tre generazioni di calciatori della stessa famiglia,… - CBSSportsGolazo : Cesare Maldini ? Paolo Maldini ? Daniel Maldini ? Three generations of Maldini have scored for AC Milan ?? - romanzotweet : Dopo Cesare e Paolo, è il tempo di Daniel, che segna il suo primo gol al debutto da titolare e davanti al papà che… - PMonaco89 : RT @CB_Ignoranza: Prima da titolare, primo gol. Daniel, figlio di Paolo e nipote di Cesare. La dinastia Maldini continua ???? #Milan #Maldi… -