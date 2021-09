Ciclismo, Mondiali Fiandre 2021 prova in linea donne junior: trionfa Zoe Backstedt, nona Ciabocco (Di sabato 25 settembre 2021) Zoe Backstedt ha conquistato la prova in linea donne junior dei Mondiali di Ciclismo su strada 2021. Capolavoro della 17enne britannica, protagonista di una prestazione pazzesca e brava a sbaragliare nel finale la concorrenza dell’americana Kaia Schmid, seconda. Vittoria in volata per Backstedt, che ha confermato quanto di buono fatto vedere quest’oggi ed è salita meritatamente sul gradino più alto del podio. Onore comunque anche a Schmid, capace di dare vita ad una bella lotta che si è infiammata nei km conclusivi. Molto più staccate le altre ragazze, con la tedesca Linda Riedmann che si è aggiudicata la medaglia di bronzo. Niente da fare per Eleonora Ciabocco, presente nel gruppetto delle inseguitrici ma solo ... Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) Zoeha conquistato laindeidisu strada. Capolavoro della 17enne britannica, protagonista di una prestazione pazzesca e brava a sbaragliare nel finale la concorrenza dell’americana Kaia Schmid, seconda. Vittoria in volata per, che ha confermato quanto di buono fatto vedere quest’oggi ed è salita meritatamente sul gradino più alto del podio. Onore comunque anche a Schmid, capace di dare vita ad una bella lotta che si è infiammata nei km conclusivi. Molto più staccate le altre ragazze, con la tedesca Linda Riedmann che si è aggiudicata la medaglia di bronzo. Niente da fare per Eleonora, presente nel gruppetto delle inseguitrici ma solo ...

