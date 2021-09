Calcio: D'Aversa 'Con Juve mettere in campo la rabbia per ko con Napoli' (Di sabato 25 settembre 2021) "Se pensiamo a una Juve in difficoltà sbagliamo, Allegri è un vincente", dice il tecnico blucerchiato GENOVA - Leggendo solo il risultato si può perdere di vista la realtà. In genere quando si perde ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 25 settembre 2021) "Se pensiamo a unain difficoltà sbagliamo, Allegri è un vincente", dice il tecnico blucerchiato GENOVA - Leggendo solo il risultato si può perdere di vista la realtà. In genere quando si perde ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - D'Aversa: 'Tanta rabbia per la partita persa contro il Napoli' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - D'Aversa: 'Tanta rabbia per la partita persa contro il Napoli' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - D'Aversa: 'Tanta rabbia per la partita persa contro il Napoli' - napolimagazine : SAMPDORIA - D'Aversa: 'Tanta rabbia per la partita persa contro il Napoli' - apetrazzuolo : SAMPDORIA - D'Aversa: 'Tanta rabbia per la partita persa contro il Napoli' -