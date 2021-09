Bug in macOS Finder consente l’esecuzione di codice in remoto

Advertising

securityopenlab : Nuovo bug zero-day di macOS @Apple #Vulnerability #patch #macOS: Un bug zero-day risolto solo parzialmente mette a… - AppleEducate : RT @AppleZein: iOS 15: ECCO il PRIMO BUG RISCONTRATO - coder_487 : RT @AppleZein: iOS 15: ECCO il PRIMO BUG RISCONTRATO - RichardRoque95 : RT @AppleZein: iOS 15: ECCO il PRIMO BUG RISCONTRATO - AppleZein : iOS 15: ECCO il PRIMO BUG RISCONTRATO -

Ultime Notizie dalla rete : Bug macOS

Punto Informatico

... nonché per i sistemi operativi Linux e. Secondo un post sul blog di Epic, il nuovo ... tanto che Valve considerava unqualsiasi gioco non compatibile . Lo sviluppatore di Steam, Lawrence ...Xcode 13, però, è compatibile con i Mac dotati diBig Sur 11.3 o successivi. Novità di Xcode ... risoluzione e metodi di input variabili Ulteriori correzioni die miglioramenti della ...Apple ha rilasciato una versione aggiornata di iTunes per Windows, correggendo il bug che impediva l'avvio sui PC con Windows in lingue diverse dall'inglese.Cisco Systems ha implementato patch per correggere tre vulnerabilità di sicurezza critiche nel suo sistema operativo di rete IOS XE che potrebbero potenzialmente per eseguire codice arbitrario con pri ...