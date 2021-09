Basket, Serie A 2021-2022: rose e roster delle squadre partecipanti, nazionalità dei giocatori (Di sabato 25 settembre 2021) Torna la Serie A nella stagione 2021-2022, tornano i brividi sui campi d’Italia. La Virtus Bologna difende il titolo tricolore e ha vinto la Supercoppa Italiana, l’Olimpia Milano persegue il suo inseguimento alle V nere con in mano la Coppa Italia dell’inizio di 2020, le altre per il momento inseguono. Due le novità: Tortona, che si presenta con un roster di tutto rispetto, e Napoli, che ritrova una sua squadra nel massimo campionato dopo 13 anni. Di seguito i roster elencati secondo il posizionamento nella stagione 2020-2021. VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNAIl roster0 Amedeo Tessitori (207 cm, 107 kg; Italia, centro, 1994) – Confermato1 Niccolò “Nico” Mannion (190 cm, 86 kg; Italia, play, 2001) – Dai Golden State Warriors 3 Marco Belinelli (196 cm, 100 kg; Italia, guardia, ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) Torna laA nella stagione, tornano i brividi sui campi d’Italia. La Virtus Bologna difende il titolo tricolore e ha vinto la Supercoppa Italiana, l’Olimpia Milano persegue il suo inseguimento alle V nere con in mano la Coppa Italia dell’inizio di 2020, le altre per il momento inseguono. Due le novità: Tortona, che si presenta con undi tutto rispetto, e Napoli, che ritrova una sua squadra nel massimo campionato dopo 13 anni. Di seguito ielencati secondo il posizionamento nella stagione 2020-. VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNAIl0 Amedeo Tessitori (207 cm, 107 kg; Italia, centro, 1994) – Confermato1 Niccolò “Nico” Mannion (190 cm, 86 kg; Italia, play, 2001) – Dai Golden State Warriors 3 Marco Belinelli (196 cm, 100 kg; Italia, guardia, ...

OA_Sport : Basket: tutti i giocatori della Serie A 2021-2022 - Gazzetta_it : Lba: Vertemati contro Magro, subito il duello tra coach debuttanti #VareseBrescia #LegaBasketA - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Poche ore all’esordio dei campioni d’Italia della Virtus Segafredo Bologna e Capitan Belinelli suona la carica ???????? ?htt… - SassiLive : -- RESPINTO RICORSO DELL’OLIMPIA BASKET MATERA PER AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE C PUGLIESE, VIRTUS MATERA PRI… - SassiLive : RESPINTO RICORSO DELL’OLIMPIA BASKET MATERA PER AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE C PUGLIESE, VIRTUS MATERA PRIMA S… -