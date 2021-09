Ascolti TV | Venerdì 24 settembre 2021 Tale e Quale 3 | 8 mln – 21% batte GF Vip 2 | 3 mln – 15 8% | Crozza riparte dal 4 2% | Bake Off 3%

(Di sabato 25 settembre 2021) Carlo Conti -Show Nella serata di ieri,24, su Rai1Show – dalle 21:31 alle 00:03 – ha conquistato 3.787.000 spettatori pari al 21% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip – dalle 21:40 all’1.08 – ha incollato davanti al video 2.297.000 spettatori con uno share del 15.8% (Night di 10 minuti a 1.012.000 e il 22.1%, Live di 7 minuti a 570.000 e il 14.6%). Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha interessato 1.149.000 spettatori (5.2%) e Bull 839.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Rambo 2 – La vendetta ha raccolto 1.169.000 spettatori pari al 5.8%. Su Rai3 Non sono un assassino è visto da 658.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.074.000 spettatori (6.9%). Su La7 Propaganda Live registra ...

fanpage : #taleequaleshow semina il #gfvip: Carlo Conti vince la gara degli ascolti! - Zicutake : Ascolti TV | Venerdì 24 settembre 2021. Tale e Quale (3,8 mln – 21%) batte GF Vip (2,3 mln – 15.8%), Crozza 4. – … - Ale_iocicredo : RT @fanpage: #taleequaleshow semina il #gfvip: Carlo Conti vince la gara degli ascolti! - giada_t07 : RT @fanpage: #taleequaleshow semina il #gfvip: Carlo Conti vince la gara degli ascolti! - chiaravillage : Io non ho capito perché vi stupite degli ascolti del venerdì del gfvip. -

ieri sera, 24 settembre 2021: i dati auditel di Tale e Quale Show e del Grande Fratello Vip Seconda sfida innella serata di ieri,24 settembre, tra il GF Vip condotto da Alfonso Signorini e la seconda puntata di Tale e Quale Show 2021 con Carlo Conti, in onda rispettivamente su Canale5 e su ...Attesissimi anche oggi glitv di ieri24 settembre 2021 . È andata in scena una nuova sfida tra Tale e Quale Show contro Grande Fratello Vip 6 . Come sarà andata? Signorini sarà riuscito a risollevare gli ...