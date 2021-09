Allegri "Milanesi e Napoli favorite, noi in ritardo" (Di sabato 25 settembre 2021) E' normale essere criticato quando sei in una grande, io leggo tutto, fa parte del mio lavoro e le critiche mi fanno bene, sono interessanti, alcune anche costruttive e allora ci ragiono sopra. Mi ... Leggi su modena2000 (Di sabato 25 settembre 2021) E' normale essere criticato quando sei in una grande, io leggo tutto, fa parte del mio lavoro e le critiche mi fanno bene, sono interessanti, alcune anche costruttive e allora ci ragiono sopra. Mi ...

Advertising

princigallomich : Allegri “Milanesi e Napoli favorite, noi in ritardo” - zazoomblog : Allegri “Milanesi e Napoli favorite noi in ritardo” - #Allegri #“Milanesi #Napoli #favorite - CAGLIARILIVEAPP : Allegri “Milanesi e Napoli favorite, noi in ritardo” - LaNotifica : Allegri “Milanesi e Napoli favorite, noi in ritardo” - messina_oggi : Allegri “Milanesi e Napoli favorite, noi in ritardo”TORINO (ITALPRESS) - 'Il Milan contro di noi aveva l'occasione… -