(V) come Valentino, (V) come Vaccinated: le felpe in edizione limitata per Unicef (Di venerdì 24 settembre 2021) L’essenza di un marchio Made in Italy, celebre in tutto il mondo, diventa lo ‘stendardo’ di una causa sociale; Valentino crea le edizioni limitate delle felpe pro Unicef. Un pezzo esclusivo che non solo evidenzia lo status della Maison Valentino, ma lascia che l’attenzione si concentri anche sulle iniziative globali come la consegna di vaccini. La (V) simbolo emblematico ed essenziale della casa di moda, cede il suo valore di unicità e fama mondiale ad una causa nobile, mostrando l’adesione del brand alle campagne pro-vaccino. Dopo aver visto la finta felpa Valentino “Vaccinated” disegnata dal brand di streetwear Cloney, il direttore creativo della Maison Valentino, Pierpaolo Piccioli, aveva acquistato le cinque le ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 24 settembre 2021) L’essenza di un marchio Made in Italy, celebre in tutto il mondo, diventa lo ‘stendardo’ di una causa sociale;crea le edizioni limitate dellepro. Un pezzo esclusivo che non solo evidenzia lo status della Maison, ma lascia che l’attenzione si concentri anche sulle iniziative globalila consegna di vaccini. La (V) simbolo emblematico ed essenziale della casa di moda, cede il suo valore di unicità e fama mondiale ad una causa nobile, mostrando l’adesione del brand alle campagne pro-vaccino. Dopo aver visto la finta felpa” disegnata dal brand di streetwear Cloney, il direttore creativo della Maison, Pierpaolo Piccioli, aveva acquistato le cinque le ...

Advertising

UnaiYellow46 : RT @rosannaminopoli: @UnaiYellow46 E poi mi dicono che Marquez è un campione!. Che il motociclismo è uno sport di contatto!. State rendend… - UnaiYellow46 : RT @rosannaminopoli: @UnaiYellow46 Quando uno Sport lascia passare episodi come questo e come Valencia 2015 diventa solo uno Sport corrotto… - rosannaminopoli : RT @rosannaminopoli: @UnaiYellow46 Quando uno Sport lascia passare episodi come questo e come Valencia 2015 diventa solo uno Sport corrotto… - rosannaminopoli : @UnaiYellow46 Quando uno Sport lascia passare episodi come questo e come Valencia 2015 diventa solo uno Sport corro… - rosannaminopoli : @UnaiYellow46 E poi mi dicono che Marquez è un campione!. Che il motociclismo è uno sport di contatto!. State rend… -