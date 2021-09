Un Game Boy Color 'indossabile e funzionante' è la cosa più bizzarra e fantastica che vedrete oggi (Di venerdì 24 settembre 2021) Lo YouTuber Jaryd Giesen è famoso per creare diversi accessori particolari, ma questa volta si è davvero superato. Giesen ha creato un Game Boy Color indossabile e anche funzionante, il tutto per mostrarlo (e indossarlo) ad una convention. Attraverso un video su YouTube, Giesen ha mostrato i passi essenziali per la creazione di questo gigantesco dispositivo portatile. Sono bastati dei cartoni abbastanza grandi, dei pulsanti, proiettori, varie schede e uno schermo per PC praticamente fissato con bende elastiche attorno al corpo. Il video della durata di sei minuti mostra come tutto in seguito è stato assemblato, dipinto e provato. Alla convention a cui ha partecipato, Giesen ha permesso a diversi partecipanti di provare il Game Boy Color mentre girava un titolo Pokémon. Qui di seguito ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 24 settembre 2021) Lo YouTuber Jaryd Giesen è famoso per creare diversi accessori particolari, ma questa volta si è davvero superato. Giesen ha creato unBoye anche, il tutto per mostrarlo (e indossarlo) ad una convention. Attraverso un video su YouTube, Giesen ha mostrato i passi essenziali per la creazione di questo gigantesco dispositivo portatile. Sono bastati dei cartoni abbastanza grandi, dei pulsanti, proiettori, varie schede e uno schermo per PC praticamente fissato con bende elastiche attorno al corpo. Il video della durata di sei minuti mostra come tutto in seguito è stato assemblato, dipinto e provato. Alla convention a cui ha partecipato, Giesen ha permesso a diversi partecipanti di provare ilBoymentre girava un titolo Pokémon. Qui di seguito ...

