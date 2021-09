Ubisoft: leak dei giochi emersi su GeForce Now ricevono un DMCA, i rumor sono credibili? – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 24 settembre 2021) Ubisoft ha inviato un DMCA per bloccare i leak sui giochi emersi tramite GeForce Now. Questo ci fa chiedere se i rumor sono credibili.. Ubisoft ha inviato a Pavel Djundik un DMCA per costringerlo a rimuovere i leak emersi tramite il dataming di GeForce Now. Questa mossa della compagnia francese non fa altro se non attirare maggiore attenzione sui rumor e ci spinge a chiederci se per caso vi sia qualcosa di credibile in quanto emerso. Partiamo però dal principio, per chi non è informato sulla situazione. Poco tempo fa è emersa una curiosa lista di giochi PC legati a … Notizie giochiRead More L'articolo ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 24 settembre 2021)ha inviato unper bloccare isuitramiteNow. Questo ci fa chiedere se i..ha inviato a Pavel Djundik unper costringerlo a rimuovere itramite il dataming diNow. Questa mossa della compagnia francese non fa altro se non attirare maggiore attenzione suie ci spinge a chiederci se per caso vi sia qualcosa di credibile in quanto emerso. Partiamo però dal principio, per chi non è informato sulla situazione. Poco tempo fa è emersa una curiosa lista diPC legati a … NotizieRead More L'articolo ...

Advertising

infoitscienza : Ubisoft: leak dei giochi emersi su GeForce Now ricevono un DMCA, i rumor sono credibili? – NotiziaVideogiochi per P… - Multiplayerit : Ubisoft: leak dei giochi emersi su GeForce Now ricevono un DMCA, i rumor sono credibili? - GamingToday4 : Skull and Bones, un leak rivela nuovi dettagli sullo sfortunato titolo Ubisoft - badtasteit : #SkullandBones, un leak rivela nuovi dettagli sullo sfortunato titolo Ubisoft - Eurogamer_it : Un leak rivela moltissimi dettagli su #SkullAndBones di #Ubisoft. -