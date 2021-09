Travolto sulle strisce mentre sta andando all'asilo con la la mamma: bimbo di tre anni e mezzo in prognosi riservata (Di venerdì 24 settembre 2021) MACERATA - Grave incidente questa mattina a Macerata : un bambino di tre anni e mezzo in prognosi riservata all'ospedale regionale di Torrette. È successo poco prima delle 8 in via Pantaleoni, dove, a ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 24 settembre 2021) MACERATA - Grave incidente questa mattina a Macerata : un bambino di treinall'ospedale regionale di Torrette. È successo poco prima delle 8 in via Pantaleoni, dove, a ...

Advertising

YouTvrs : Travolto mentre attraversa sulle strisce: bimbo di 4 anni all'ospedale - - BluDiChina : @mihirdjin No, non è normale. Anche perché già nel 2019 la signora, lasciando l'incarico al Ministero della Difesa,… - yahoo_italia : Un fiume di lava proveniente dal vulcano spagnolo di La Palma, sulle Isole Canarie, ha travolto e trasformato in ce… - NewSicilia : +++SANGUE SULLE STRADE SICILIANE+++ L'impatto si è rivelato fatale per il giovane ciclista #Newsicilia - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - In Germania c'è una nuova legge sulla trasparenza dei finanziamenti ai parla… -