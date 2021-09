TicWatch Pro 3 ed E3 e il mistero di Snapdragon Wear 4100 PlusHDblog it

(Di venerdì 24 settembre 2021) La società ha aggiornato silenziosamente le pagine prodotto degli smartwatch indicando che ora montano la variante “plus” del SoC. Ma non è chiaro cosa sia successo in realtà.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

Roby_Passarelli : Mobvoi TicWatch Pro 3 e TicWatch E3 ora hanno un processore più potente - TuttoAndroid : Mobvoi TicWatch Pro 3 e TicWatch E3 ora hanno un processore più potente - scontiamici : 15% di sconto TicWatch Pro S Smartwatch con memoria RAM da 1 GB GPS integrato IP68 Impermeabile 161,49€ invece di… -

Ultime Notizie dalla rete : TicWatch Pro

HDblog

Se i classici smartwatch ti hanno stancato, ti trovi nel posto giusto al momento giusto. Grazie alla promozione in corso su Amazon puoi acquistare il fantastico3 a soli 254,98. Il ribasso del 15% è un'ottima occasione d'acquisto se tiene conto che è attivo anche il finanziamento a Tasso Zero. Non perdere altro tempo e aggiungilo al carrello, le ...3 Lte Infine, l'intelligente smartwatch3 versione Lte con il suo doppio schermo per mostrare l'ora senza consumare troppa batteria, dotato di cardiofrequenzimetro, ...La società ha aggiornato silenziosamente le pagine prodotto degli smartwatch indicando che ora montano la variante 'plus' del SoC. Ma non è chiaro cosa sia successo in realtà.La serie OPPO Watch 2 è qui: ecco tutto quello che c'è da sapere su specifiche, prezzo e uscita del nuovo indossabile top.