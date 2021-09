Tesoro colloca 2 | 5 miliardi in asta BTP Short Term |  tasso in lieve rialzo

(Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – Ilhato tutti i 2,5di euro di BTP Shortofferti in asta oggi, scadenza gennaio 2024. Inil rendimento a -0,32% rispetto al -0,37% delmento di giugno. Sono stati venduti anche BTP indicizzati a 10 anni, scadenza maggio 2030, per 1 miliardo di euro con un tasso pari a -0,85%.

In Francia l'Agenzia del Tesoro AFT ha collocato 6,813 miliardi di euro in bond (BTF) a breve termine. Nel dettaglio sono stati assegnati 2,890 miliardi di euro in BTF a 3 mesi con rendimento negativo al - 0,652%, dal - 0,651%...