Serve il Green Pass per andare a Messa? Il punto sulle regole (Di venerdì 24 settembre 2021) Serve il Green Pass per andare a Messa? È una domanda potenzialmente attuale, se si considera quanto l'estensione della certificazione verde abbia riguardato diversi ambiti della vita quotidiana. Dal 15 ottobre, sarà, ad esempio obbligatorio per tutti lavoratori: pubblici e privati. È al momento un requisito essenziale per accedere negli stadi, al cinema o ad altri ambiti che prevedano la partecipazione di una moltitudine di gente. Protocolli Covid già presenti in Chiesa La presenza di diverse persone è un aspetto che accomuna la partecipazione alle celebrazioni religiose. Un contesto in cui risulta necessario rispettare regole precise, definite da un protocollo in cui sono stati persino adottati accorgimenti finalizzati a limitare il rischio di contagio. Basti pensare che, al ...

