Samp-Napoli 0-4 | pagelle «Siamo solo una squadra di calcio» | viva il manifesto anti-retorica di Spalletti

(Di venerdì 24 settembre 2021) Ledidoria-0-4 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia OSPINA. Che meraviglia, Ilaria carissima. Questo è il Napule delle quaterne in appena quattro giorni quattro (che bel numero, eh?) sulle ruote di Udine e Genova. Due quaterne secche, senza gol subìti. Ma i primi venti minuti sono stati terrificper Ospinik, per lui e per noi. Dapprima un paratone su Adrien Silva indi ha respinto la cabeza nipponica di Yoshida. Poi il Napule ha dilagato e amen – 7 Dopo soli 2 minuti esce su Caputo (che è in fuorigioco) e ci mette la manona. Quei due interventi provvidenziali in 30 secondi gli valgono da soli il voto – 7 DI LORENZO. L’Euroappuntato è di nuovo il meno vistoso in questo Napule show da trasferta epperò c’è, eccome se c’è. Protegge e difende e sovente fa da spalla a El Tav – 6,5 Tiene ...