Rune Factory 5 | la versione occidentale consentirà matrimoni tra persone dello stesso sesso – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 24 settembre 2021) Laditra, come visto nel trailer di annuncio della data d’uscita.. Ladi5 perSwitch avrà almeno una differenza significativa da quella orientale:tra personaggi, come visto nel trailer con cui è stata annunciata la data di lancio, che potete vedere di seguito. Si tratta di un dettaglio non da poco, che fa ben capire le diverse ...

Rune Factory 5 uscirà su Nintendo Switch il 22 marzo 2022 e segue un eroe in grado di coltivare, combattere e addestrare mostri, andare a pesca, stringere relazioni con altri. La versione occidentale di Rune Factory 5 consentirà matrimoni tra persone dello stesso sesso, come visto nel trailer di annuncio della data d'uscita occidentale. Rune Factory 5 arriva su Switch a marzo in Occidente. Al Nintendo Direct di questa notte Marvelous e XSEED Games hanno confermato la data di uscita occidentale di Rune Factory 5.