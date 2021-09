Romics, dal 30 settembre al via alla Fiera di Roma: orari e documenti richiesti (Di venerdì 24 settembre 2021) Dal 30 settembre al 3 ottobre torna alla Fiera di Roma il Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games. Dopo due anni di stop causati dell’emergenza sanitaria, la tanto attesa XXVII edizione del festival, sarà un grande reboot: quattro padiglioni con oltre 200 espositori, 4 giorni di kermesse in totale sicurezza dove potersi immergere in tutti i mondi della creatività, dal fumetto all’illustrazione, dalla narrativa al cinema con le novità del settore, le case editrici, le fumetterie, i collezionisti, i gadget, i videogiochi e gli imperdibili incontri con autori, editori, influencer e talent. Il programma: dai manga agli anime Il programma della XXVII edizione sarà ricco di presentazioni, attività ed eventi speciali. Il giovedì di Romics ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 settembre 2021) Dal 30al 3 ottobre tornadiil, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games. Dopo due anni di stop causati dell’emergenza sanitaria, la tanto attesa XXVII edizione del festival, sarà un grande reboot: quattro padiglioni con oltre 200 espositori, 4 giorni di kermesse in totale sicurezza dove potersi immergere in tutti i mondi della creatività, dal fumetto all’illustrazione, dnarrativa al cinema con le novità del settore, le case editrici, le fumetterie, i collezionisti, i gadget, i videogiochi e gli imperdibili incontri con autori, editori, influencer e talent. Il programma: dai manga agli anime Il programma della XXVII edizione sarà ricco di presentazioni, attività ed eventi speciali. Il giovedì di...

