Quartieri Spagnoli | 18enne ferito da un colpo di pistola | si indaga

(Di venerdì 24 settembre 2021) Unè stato colpito da un proiettile in una strada dei: per lui diagnosticati 30 giorni per una frattura ossea della caviglia sinistra. Questa notte, a Napoli, intorno alle 3:30, ungià noto alle forze dell’ordine, è stato trasportato all’ospedale Pellegrini con una ferita d’arma da fuoco alla caviglia. Al ragazzo,

Advertising

ottopagine : Diciottenne gambizzato nella notte nei quartieri spagnoli a Napoli: si indaga #Napoli - biancacle : RT @mattinodinapoli: Agguato a Napoli, 18enne ferito a colpi di pistola ai Quartieri Spagnoli - SkyTG24 : Napoli, 18enne ferito da uno sparo nei Quartieri Spagnoli - PeriferiamoNews : Quartieri Spagnoli, 18enne ferito da uno sparo - NapoliToday : #Cronaca #SanFerdinando Spari nella notte ai Quartieri Spagnoli, ferito un 18enne -

Ultime Notizie dalla rete : Quartieri Spagnoli

Notte di sangue ai. Intorno alle 3:30, Carmine Grammatica , 18enne è stato trasportato all'Ospedale Pellegrini con una ferita d'arma da fuoco alla caviglia. Sarebbe stato colpito in una strada non ...Ha i pantaloni corti è un'arma in pugno. Si sbatte, lì tra vico Lungo nuovo Gelso e vico Tre re a Toledo ai. Ha un solo obiettivo, a leggere le carte della Mobile: meritarsi quella pistola che stringe tra le mani. Già perché per il sedicenne inquadrato con la pistola (assieme ai suoi soci ...Un ragazzo di 18 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato ricoverato all'ospedale Pellegrini di Napoli dopo essere stato ferito da un colpo d'arma da fuoco alla caviglia. Secondo quanto ricostru ...Nella notte un 18enne già noto alle forze dell'ordine, Carmine Grammatica, è stato ricoverato all'ospedale Pellegrini di Napoli con una ferita d'arma da fuoco alla caviglia. Sarebbe stato colpito in u ...