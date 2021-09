PS5 e Xbox Series X disponibili in negozio negli USA. Le file dei fan sono chilometriche anche sotto la pioggia (Di venerdì 24 settembre 2021) Riuscire a mettere le mani su una PS5 o una Xbox Series X è quasi una missione impossibile, a causa della carenza di chip e componenti in conseguenza della pandemia di Covid-19. Tuttavia, la situazione sta lentamente tornando alla normalità e alcuni negozi fisici possono tornare a vendere PS5 e Xbox Series X. Questo è il caso di un negozio Best Buy negli Stati Uniti, che ha ricevuto un restock per le console. Appresa la notizia di nuove forniture di PS5 e Xbox Series X, i fan si sono fiondati davanti al negozio, nonostante la pioggia battente, creando delle lunghe file in piena notte. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 24 settembre 2021) Riuscire a mettere le mani su una PS5 o unaX è quasi una missione impossibile, a causa della carenza di chip e componenti in conseguenza della pandemia di Covid-19. Tuttavia, la situazione sta lentamente tornando alla normalità e alcuni negozi fisici postornare a vendere PS5 eX. Questo è il caso di unBest BuyStati Uniti, che ha ricevuto un restock per le console. Appresa la notizia di nuove forniture di PS5 eX, i fan sifiondati davanti al, nonostante labattente, creando delle lunghein piena notte. Leggi altro...

