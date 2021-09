Per gli ultimi problemi DAZN ci sarà rimborso ma anche via TIM VISION? (Di venerdì 24 settembre 2021) Nella giornata di ieri 23 settembre, i problemi DAZN hanno nuovamente reso difficile se non impossibile la VISIONe delle partite di Campionato di serie A, in particolare quella delle 18:30 con protagoniste la Sampdoria e il Napoli. L’ammissione, da parte del servizio di streaming, dei malfunzionamenti plateali delle ultime ore è andata di pari passo con la conferma che chi è stato impattato dal down riceverà un rimborso. Cerchiamo dunque di comprendere cosa potrebbe succedere nelle prossime ore, proprio a tutela degli abbonati. Intanto va detto che i problemi DAZN registrati nel pomeriggio di ieri sono da collegarsi all’app del servizio. Il team di supporto tecnico asserisce di essere intervenuto subito per il ripristino delle normali funzioni di VISIONe ma di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Nella giornata di ieri 23 settembre, ihanno nuovamente reso difficile se non impossibile lae delle partite di Campionato di serie A, in particolare quella delle 18:30 con protagoniste la Sampdoria e il Napoli. L’ammissione, da parte del servizio di streaming, dei malfunzionamenti plateali delle ultime ore è andata di pari passo con la conferma che chi è stato impattato dal down riceverà un. Cerchiamo dunque di comprendere cosa potrebbe succedere nelle prossime ore, proprio a tutela degli abbonati. Intanto va detto che iregistrati nel pomeriggio di ieri sono da collegarsi all’app del servizio. Il team di supporto tecnico asserisce di essere intervenuto subito per il ripristino delle normali funzioni die ma di ...

Advertising

ladyonorato : “Le draconiane leggi vaccinali italiane sono incredibilmente popolari”… sì, per gli inglesi siamo un popolo di pec… - lauraboldrini : Era ora! L'obbligo del #greenpass esteso a tutti i luoghi della Camera. Una decisione saggia per la salute di chi… - CottarelliCPI : Ispettorato nazionale lavoro: nel 2020 il 77% dei neogenitori dimissionari sono donne, quasi tutte dimesse per diff… - vadoaberlino : @GiacomoGorini Mi limito al: 'E' possibile che il richiamo convinca il sistema immunitario a stare all'erta una vo… - username_aTaken : RT @alei1004: Talmente ossessionati dalla rivalità sportiva da essere infastiditi da chi è felice per Marko Pjaca,bravo e sfortunato ragazz… -