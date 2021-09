Midnight Mass: il personaggio di Rahul Kohli è un omaggio a The Last of Us (Di venerdì 24 settembre 2021) L'attore Rahul Kohli e il regista Mike Flanagan confermano l'omaggio al videogame The Last of Us in uno dei personaggi di Midnight Mass. Il personaggio interpretato da Rahul Kohli nella serie Netflix Midnight Mass è un omaggio al Joel Miller di The Last of Us. La conferma su Twitter arriva dallo stesso Kohli, il quale ha rivelato il suo amore e quello del regista Mike Flanagan per il protagonista del popolare videogame Naughty Dog. Il risultato è che lo Sceriffo, interpretato da Kohli, ha un look in gran parte ispirato a quello di Joel. "È vero, durante lo sviluppo del look dello sceriffo Hassan, ci siamo commossi tanto @flanaganfilm e ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 settembre 2021) L'attoree il regista Mike Flanagan confermano l'al videogame Theof Us in uno dei personaggi di. Ilinterpretato danella serie Netflixè unal Joel Miller di Theof Us. La conferma su Twitter arriva dallo stesso, il quale ha rivelato il suo amore e quello del regista Mike Flanagan per il protagonista del popolare videogame Naughty Dog. Il risultato è che lo Sceriffo, interpretato da, ha un look in gran parte ispirato a quello di Joel. "È vero, durante lo sviluppo del look dello sceriffo Hassan, ci siamo commossi tanto @flanaganfilm e ...

