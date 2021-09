(Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutola exe ladopo essersi introdotto nella loro abitazione: con questa accusa unè statoa Portici (Napoli). La donna si è presentata al commissariato della Polizia di Stato di Portici – Ercolano denunciando di essere vittima, insieme alla, di comportamenti violenti da parte dell’ex compagno il quale, come già avvenuto in altre occasioni, si era introdotto nella sua abitazione e aveva minacciato entrambe. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno individuato l’aggressore, undi Torre del Greco (Napoli) con precedenti di polizia, e lo hanno denunciato per violazione di domicilio e atti persecutori. Poco dopo, la donna ha contattato nuovamente gli agenti raccontando che l’uomo si ...

Advertising

anteprima24 : ** Maltratta la ex compagna e la figlia, 34enne arrestato ** - notiziedabruzzo : Aggredisce e maltratta l’ex compagna, arrestato a Pescara - espressione24 : PESCARA - Un uomo di 48 anni è stato arrestato dopo una lite con l’ex compagna, che ha chiesto aiuto al 113.… - EcoAltoMolise : Maltratta l’ex compagna e prende a pugni l’auto: finisce dietro le sbarre - UmbriaDomani : Spoleto, maltratta la compagna e prende a pugni l'auto: interviene la Polizia -

Ultime Notizie dalla rete : Maltratta compagna

anteprima24.it

l'exe prende a pugni l'auto: la Polizia di Stato lo arresta. Un uomo di 48 anni di Pescara è stato arrestato dopo una lite con l'ex, per maltrattamenti in famiglia e ...Pescara. Un uomo di 48 anni è stato arrestato dopo una lite con l'ex, che ha chiesto aiuto al 113. L'uomo, residente a Pescara, è ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico Ufficiale. La vicenda è accaduta ieri mattina in zona ...I poliziotti di Portici hanno individuato l’aggressore, un 34enne di Torre del Greco con precedenti di polizia, e lo hanno denunciato per violazione di domicilio e atti persecutori.Schiaffi, tirate di capelli, urla e minacce: i piccoli alunni, tra i 3 e i 5 anni, sottoposti a un "regime di vita umiliante e degradante" ...