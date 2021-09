LIVE F1, GP Russia 2021 in DIRETTA: Bottas al comando, Verstappen potrebbe cambiare la power unit (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30 Bandiera a scacchi! Valtteri Bottas chiude al comando la FP1 del GP di Russia con un passo gara incredibile. 1.34.4 è il giro veloce di questa sessione davanti ad Hamilton e Verstappen. 11.29 ATTENZIONE! I meccanici lavorano sulla macchina di Verstappen. potrebbe esserci un cambio di power unit. 11.27 Hamilton torna in pista con una nuova ala, test per la Mercedes in questi ultimi minuti 11.25 Passo constante per Bottas che continua la propria simulazione. In pista anche Leclerc che ora trova una vettura lenta. 11.23 La classifica aggiornata: 1 Valtteri Bottas Mercedes1:34.427 5 2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.211 5 3 Max ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.30 Bandiera a scacchi! Valtterichiude alla FP1 del GP dicon un passo gara incredibile. 1.34.4 è il giro veloce di questa sessione davanti ad Hamilton e. 11.29 ATTENZIONE! I meccanici lavorano sulla macchina diesserci un cambio di. 11.27 Hamilton torna in pista con una nuova ala, test per la Mercedes in questi ultimi minuti 11.25 Passo constante perche continua la propria simulazione. In pista anche Leclerc che ora trova una vettura lenta. 11.23 La classifica aggiornata: 1 ValtteriMercedes1:34.427 5 2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.211 5 3 Max ...

