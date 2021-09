Juventus, Chiellini: “Siamo in un mare in tempesta, ma la nave arriverà in porto” (Di venerdì 24 settembre 2021) “Bisogna riuscire a mantenere la nave salda, in un mare in tempesta: la nave arriverà in porto. Se un po’ ammaccata o a vele spiegate lo vedremo, ma in porto arriverà. Come in tutte le cose, ci vuole tempo per trovare un equilibrio. Quando ci sono grossi scossoni, ci vuole un po’ di tempo per assestarsi e ripartire. Purtroppo, nel mondo di oggi, non esiste pazienza. Dopo la straordinaria impresa agli Europei, ovviamente sarebbe stato bello non svegliarsi mai, io purtroppo mi sono svegliato“. Queste sono le considerazioni di Giorgio Chiellini, riguardo la sua Juventus, esternate in occasione dell’Italia Tech Week all’Ogr. Il difensore bianconero e azzurro al contempo ha parlato in qualità di fondatore di una start-up di ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 settembre 2021) “Bisogna riuscire a mantenere lasalda, in unin: lain. Se un po’ ammaccata o a vele spiegate lo vedremo, ma in. Come in tutte le cose, ci vuole tempo per trovare un equilibrio. Quando ci sono grossi scossoni, ci vuole un po’ di tempo per assestarsi e ripartire. Purtroppo, nel mondo di oggi, non esiste pazienza. Dopo la straordinaria impresa agli Europei, ovviamente sarebbe stato bello non svegliarsi mai, io purtroppo mi sono svegliato“. Queste sono le considerazioni di Giorgio, riguardo la sua, esternate in occasione dell’Italia Tech Week all’Ogr. Il difensore bianconero e azzurro al contempo ha parlato in qualità di fondatore di una start-up di ...

