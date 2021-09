Isole Canarie: le vacanze nell’arcipelago vulcanico (Di venerdì 24 settembre 2021) Nell’Oceano Atlantico, le Isole Canarie della Spagna, in adiacenza con l’area costiera meridionale del Marocco. L’arcipelago di derivazione vulcanica sfoggia spiagge dorate ed acque cristalline, dai panorami paradisiaci. Inoltre, un clima ideale tutto l’anno e meta turistica per sole, relax, sport e paesaggi surreali. Nella cultura, le tradizioni locali in unione all’impronta africana e sudamericana, Leggi su periodicodaily (Di venerdì 24 settembre 2021) Nell’Oceano Atlantico, ledella Spagna, in adiacenza con l’area costiera meridionale del Marocco. L’arcipelago di derivazione vulcanica sfoggia spiagge dorate ed acque cristalline, dai panorami paradisiaci. Inoltre, un clima ideale tutto l’anno e meta turistica per sole, relax, sport e paesaggi surreali. Nella cultura, le tradizioni locali in unione all’impronta africana e sudamericana,

Advertising

MoliPietro : Isole Canarie: le vacanze nell’arcipelago vulcanico - cybersec_feeds : RT @cybersecitalia: Una recente ondata di attacchi phishing e truffe via SMS in Spagna è stata attribuita a criminali informatici che opera… - TigermanRoot : RT @cybersecitalia: Una recente ondata di attacchi phishing e truffe via SMS in Spagna è stata attribuita a criminali informatici che opera… - CyberSecHub0 : RT @cybersecitalia: Una recente ondata di attacchi phishing e truffe via SMS in Spagna è stata attribuita a criminali informatici che opera… - cybersecitalia : Una recente ondata di attacchi phishing e truffe via SMS in Spagna è stata attribuita a criminali informatici che o… -