Interspac | Cottarelli | «Entro due mesi proposta per l' Inter»

"Abbiamo quasi scelto l'advisor con cui stilare un piano di governance. Contiamo di presentare una proposta nel giro di un paio di mesi, Entro fine novembre. E' difficile ma questo è l'obiettivo". Lo ha detto Carlo Cottarelli parlando nel corso del seminario 'Se non ora quando?' organizzato da Interspac, il progetto di azionariato popolare lanciato proprio dall'economista. "Se ci fosse Interesse da parte della proprietà allora passeremmo alla raccolta dei tifosi e della parta Interessata – ha aggiunto – Non è ancora il momento di mettere i soldi, dobbiamo preparare la proposta".

