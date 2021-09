I virologi possono parlare solo se autorizzati e loro insorgono : “Questo è fascismo” (Di venerdì 24 settembre 2021) Il Governo ha deciso: basta a virologi onnipresenti in televisione. Ma molti esperti non ci stanno e insorgono. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid sono saliti di 3797 unità. Da ieri 52 morti e 5265 guariti. I casi attualmente positivi scendono a 103.556, -1527 rispetto a L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 24 settembre 2021) Il Governo ha deciso: basta aonnipresenti in televisione. Ma molti esperti non ci stanno e. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid sono saliti di 3797 unità. Da ieri 52 morti e 5265 guariti. I casi attualmente positivi scendono a 103.556, -1527 rispetto a L'articolo proviene da Leggilo.org.

Bandito116 : RT @visigallidavide: I virologi non possono parlare di dittatura, non sono laureati in dittaturologia. Gianluca Ragone - visigallidavide : I virologi non possono parlare di dittatura, non sono laureati in dittaturologia. Gianluca Ragone - LuposchiChiara : @NoleRulez7 Poco anche a me!ma è un po' di tempo che i cittadini italiani vengono costretti a vivere con obblighi a… - sorridiestobene : RT @albealias: Siamo ai virologi che gridano al fascismo perché non possono andare in tv (in tv, i virologi...) mentre plaudono lo stesso g… - 3_carpe : RT @Libero_official: Accolto in #Parlamento l'ordine del giorno secondo cui in tv possono andare soltanto medici autorizzati dalla loro str… -