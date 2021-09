Halo Infinite | 343 Industries ha pubblicato quasi 70 artwork – Notizia – Xbox OneVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di venerdì 24 settembre 2021) 343hasettanta splenditi conceptdi, che mostrano la fase concettuale del gioco.. 343ha70di(67, per la precisione) per non rimandare il lancio della nuova tech preview del latodel gioco. Come sono correlate le due cose? A quanto pare le immagini erano state incluse involontariamente nei file di gioco. Invece di rinviare la tech preview per rimuoverle, gli sviluppatori hanno deciso di regalarle al pubblico. Vediamole raccolte in una pratica galleria: Come spiegato da Joseph Staten di 343, glinon danno ...