Guardia di Finanza, sequestravano merce e la portavano a casa: 3 sospesi (Di venerdì 24 settembre 2021) Tre militari della Guardia di Finanza di Napoli sequstravano la merce e la portavano a casa. I baschi verde in questione sono stati sospesi. Le Fiamme Gialle a lavoro sul territorio partenopeo (via Screenshot)Operazione interna della Guardia di Finanza di Napoli, che ha sospeso dal servizio tre agenti. Infatti dopo un grande sequestro di fuochi d'artificio operato alla fine del 2020, i tre baschi verdi incriminati invece di distruggere i 235 chili di materiale pirotecnico hanno deciso di portarlo nelle loro abitazioni. Inoltre dopo un controllo in casa, i finanzieri hanno rinvenuto anche della merce contraffatta. Ad ordinare la sospensione ci ha pensato il gip del Tribunale di Napoli Nord, dopo ...

