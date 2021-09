“Green pass? Un abominio legale”: si dimette il vicedirettore del conservatorio di Torino (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 sett – Stefano Leoni, docente al conservatorio Giuseppe Verdi, ha scritto una lunga lettera per motivare le dimissioni dal suo incarico di vicedirettore dell’ente. Al centro di tutto, l’obbligatorietà del Green pass. Leoni si dimette da vicedirettore del conservatorio Verdi Leoni, tuttavia, non si è dimesso dal suo ruolo di musicologo. L’erudito continuerà a insegnare ai suoi studenti del conservatorio estetica musicale ma esclusivamente online, almeno fino a dicembre. Le ragioni delle sue dimissioni risiedono nell’utilizzo del Green pass. Il docente del conservatorio, infatti, aveva anche sottoscritto di recente l’appello lanciato, tra gli altri, da Alessandro ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 sett – Stefano Leoni, docente alGiuseppe Verdi, ha scritto una lunga lettera per motivare le dimissioni dal suo incarico didell’ente. Al centro di tutto, l’obbligatorietà del. Leoni sidadelVerdi Leoni, tuttavia, non si è dimesso dal suo ruolo di musicologo. L’erudito continuerà a insegnare ai suoi studenti delestetica musicale ma esclusivamente online, almeno fino a dicembre. Le ragioni delle sue dimissioni risiedono nell’utilizzo del. Il docente del, infatti, aveva anche sottoscritto di recente l’appello lanciato, tra gli altri, da Alessandro ...

