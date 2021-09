Ferrari | Elkann | “Un modello a guida autonoma? Sarebbe triste”

(Di venerdì 24 settembre 2021) “Unaperché lo spirito dellaè proprio quello di poterlare. In un mondo in cui l’autonomia andrà a colonizzare una gran parte della nostra mobilità il valore dellaumana aumenterà”. Così il presidente di Stellantis, John, intervenendo all’Italian Tech Week. “Quando avevamo cavalli e carrozze, esistevano le corse ippiche ma quando sono scomparsi i cavalli e le carrozze le corse ippiche sono continuate e sono molto apprezzate: per questo ladovrebbe continuare ad essere quello che è “, ha concluso. L'articolo proviene da Italia Sera.

