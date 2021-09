Emerson Royal | «Tottenham? Avrei dovuto restare al Barcellona»

(Di venerdì 24 settembre 2021), esterno del, ha parlato ai microfoni di Sky Sports del suo trasferimento. Le dichiarazioni, esterno del, ha parlato ai microfoni di Sky Sports del suo trasferimento. Le dichiarazioni. «Descriverei turbolenta la mia estate…rimanere al, essenzialmente mi sono unito a due club in una sola estate, una situazione molto atipica per un calciatore. Ho vissuto qualcosa di differente cui mi sonoabituare rapidamente, prendendo una decisione molto difficile entro un tempo brevissimo. Da quando sono arrivato qui agli Spurs, però, ho sentito di aver fatto la giusta scelta. Sono ancora alle prese con la barriera linguistica, ma diventerà tutto più ...

Advertising

L_HenriqueSC : @Futebol29854357 @guedesscrf @brunoformiga Arana e Emerson Royal - Jo_Soriano_ : Emerson Royal e Dani Alves, pronto ??????? - WagnerB00067015 : #PremiereLeagueNaESPN Volta Emerson Royal pra @aapp_oficial ! - cahbjnle : Emerson royal, Dele Alli ?? - qwofyelement : Emerson Royal be player? Ah efuom ni wei -

Ultime Notizie dalla rete : Emerson Royal

TUTTO mercato WEB

... diplomatosi alla Canterbury School of Art e laureatosi al prestigiosoCollege of Art di ... colti e raffinati (citando, ad esempio, Rick Wakeman, ex Strawbs , che si contenderà con Keith...... siamo pronti a commentare l'incontro nella speranza di divertici assieme Tabellino TOTTENHAM HOTSPUR: Hugo Lloris; Reguilón, Cristian Romero (dal 38 st Davinson Sánchez),, Eric Dier, ...Estate molto particolare per il terzino brasiliano Emerson Royal. Dopo essere stato acquistato dal Barcellona, i blaugrana l’hanno subito mandato via direzione Tottenham. A commentare questi mesi ...Emerson Royal, esterno del Tottenham, ha parlato ai microfoni di Sky Sports del suo trasferimento. Le dichiarazioni Emerson Royal, esterno del Tottenham, ha parlato ai microfoni di Sky Sports del suo ...