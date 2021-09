Emerson rivela: «Tutto fatto col Napoli, non so poi cosa sia successo…» (Di venerdì 24 settembre 2021) Il terzino azzurro Emerson Palmieri ha rivelato di aver avuto l’accordo in estate col Napoli, prima che saltasse Tutto senza spiegazioni Emerson Palmieri, terzino dell’Italia e del Lione, prima di trasferirsi in Francia sembrava vicinissimo al Napoli. E proprio della trattativa con i partenopei ne ha parlato in una intervista a La Gazzetta dello Sport. «Dopo l’Europeo volevo giocare con continuità, sentirmi impor- tante. Al Chelsea avevo poco spazio e Mancini mi ha detto che ai miei livelli si deve stare sempre in campo. Ho parlato con Spalletti e dato il mio accordo al Napoli. Non so perché non si è fatto. Il Lione mi ha presentato un bel progetto e in due o tre giorni ho deciso. Credo di aver fatto un’altra scelta giusta. C’è un ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Il terzino azzurroPalmieri hato di aver avuto l’accordo in estate col, prima che saltassesenza spiegazioniPalmieri, terzino dell’Italia e del Lione, prima di trasferirsi in Francia sembrava vicinissimo al. E proprio della trattativa con i partenopei ne ha parlato in una intervista a La Gazzetta dello Sport. «Dopo l’Europeo volevo giocare con continuità, sentirmi impor- tante. Al Chelsea avevo poco spazio e Mancini mi ha detto che ai miei livelli si deve stare sempre in campo. Ho parlato con Spalletti e dato il mio accordo al. Non so perché non si è. Il Lione mi ha presentato un bel progetto e in due o tre giorni ho deciso. Credo di averun’altra scelta giusta. C’è un ...

