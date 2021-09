Elon Musk a Italian Tech Week | “Ecco perché serve il nucleare”

(Di venerdì 24 settembre 2021) “Dobbiamo tornare a vedere l’energiacome una cosa positiva.”, il numero uno di Tesla, questa mattina si è collegato direttamente dal Texas con l’, l’evento che si sta svolgendo in queste ore a Torino con i protagonisti dell’innovazione in Italia. Presente sul palco il Presidente di Stellantis, John Elkann. Ed è lo stessoad intervenire su uno dei temi tornati alla ribalta proprio in questi giorni dopo l’annuncio di apertura alda parte del ministro della transizione ecologica Cingolani: “Se non vogliamo aprire nuove centrali – ha spiegato– almeno non chiudiamo quelle che abbiamo, sono sicure, e certo molto meno pericolose di quelle a carbone.” Il fondatore di SpaceX ha poi voluto ...

Il manager è intervenuto durante l'Italian Tech Week organizzato dal gruppo editoriale Gedi, al quale ha partecipato, in collegamento dagli Usa, anche il numero uno della Tesla. Elkann, ...In Texas sono da poco passate le quattro della mattina, ma l'entusiasmo di, collegato in videoconferenza con l'Italian Tech Week di Torino, non ha limiti. Non si sa se il fondatore di ...Il CEO di Tesla e SpaceX alla Tech Week di Torino: “Il nucleare è sicuro, ma l’energia la prenderemo dal Sole” ...Dibattito con il ceo di Tesla e il presidente di Stellantis durante l’Italian Tech Week a Torino. «Microchip? La crisi non durerà». Sul nucleare: «È sicuro» ...