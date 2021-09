Dal 15 ottobre il pubblico impiego torna in presenza

(Di venerdì 24 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – La modalità ordinaria di lavoro nelle Pubbliche amministrazioni dal 15ad essere quella in. Lo prevede il Dpcm firmato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi.“Le PA assicureranno che il ritorno inavvenga in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle misure anti Covid-19”, rende noto Palazzo Chigi.“Con la firma del presidente del Consiglio Mario Draghi al decreto che fa cessare il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nella Pubblica amministrazione, si apre l’era di una nuova normalità e si completa il quadro avviato con l’estensione dell’obbligo di green pass a tutto il mondo del lavoro: dal 15i dipendenti pubblici torneranno in, e in sicurezza – afferma in una nota ...

Advertising

Einaudieditore : Esso esiste. È bellissimo. In libreria dal 5 ottobre. - redazioneiene : Dal 5 ottobre, nella nuova stagione de #leiene, si alterneranno al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band…… - istat_it : @borghi_claudio Dal 1861 Censimento della popolazione è decennale. Dal 2018 #CensimentoPermanentePopolazione e abit… - nikitamata : RT @nicola_pinna: #Puigdemont lascia il carcere di #Sassari, il governatore sardo Solinas e la “ministra” catalana Alsina lo accompagnano f… - Paola30502511 : RT @giusmo1: Pa, Brunetta: 'Dal 15 ottobre tutti i dipendenti in presenza'. -

Ultime Notizie dalla rete : Dal ottobre

...da subito la Sardegna e non dovrà restare sino al 4, data della prima udienza fissata per decidere sulla richiesta di estradizione. Lo ha annunciato l'avvocato Agostinangelo Marras, fuori...Torna in presenza il World Air Transport Summit (Wats), che si terrà a Boston,3 al 5. Lo ha annunciato Willie Walsh, direttore generale Iata, sottolineando come i forum virtuali non sostituiscono l'importanza dell'incontro personale. Tra i temi in discussione la ...Oltre 540 espositori provenienti da 28 Paesi esteri e dall’Italia porteranno i prodotti di tecnologia e design al più alto livello mondiale nella prima fiera internazionale in ...Square Enix ha svelato nuovi dettagli sulla trama, i bonus di prenotazione e DLC, di cui uno a tema Nier Replicant, di Voice of Cards: The Isle Dragon Roars.. Dopo aver annunciato la data di uscita ...