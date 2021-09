Covid, oggi 3.797 casi e 52 morti: il bollettino del 24 settembre 2021 (Di venerdì 24 settembre 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 24 settembre 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi casi: 3.797 Decessi: 52 Tamponi effettuati: 277.508 Terapie intensive: -16 Tasso di positività: 1,4% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 103.556 casi totali: 4.653.696 Decessi: 130.603 Guariti: 4.419.537 In Italia oggi, venerdì 24 settembre 2021, sono stati registrati 3.797 nuovi casi di Covid-19 e 52 decessi di persone contagiate dal virus. Ieri erano stati segnalati 4.061 nuovi contagi e 63 morti. I dati sui nuovi contagi si basano su 277.508 tamponi effettuati (ieri erano stati 321.554): il tasso di positività è all’1,4 per ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 settembre 2021)ITALIA, ILDI24, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi: 3.797 Decessi: 52 Tamponi effettuati: 277.508 Terapie intensive: -16 Tasso di positività: 1,4% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 103.556totali: 4.653.696 Decessi: 130.603 Guariti: 4.419.537 In Italia, venerdì 24, sono stati registrati 3.797 nuovidi-19 e 52 decessi di persone contagiate dal virus. Ieri erano stati segnalati 4.061 nuovi contagi e 63. I dati sui nuovi contagi si basano su 277.508 tamponi effettuati (ieri erano stati 321.554): il tasso di positività è all’1,4 per ...

