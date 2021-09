Con l’irrigazione di precisione risparmio idrico in 12 comuni dell’Isola (Di venerdì 24 settembre 2021) Medolago. Un centro di formazione permenente per l’irrigazione 4.0. È l’antica Cascina San Giuliano di Medolago, recentemente ristrutturata e inaugurata giovedì 23 settembre dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca. Situata nei pressi del fiume Adda, la struttura è stata oggetto di un recupero che l’ha resa un centro polifunzionale moderno e tecnologico, realizzato grazie ad un finanziamento del Ministero dell’Agricoltura di più di 13 milioni di euro. Al suo interno, oltre ad aule didattiche, sale convegni e uffici, trova spazio la centrale di controllo dell’impianto di irrigazione 4.0. “Il Consorzio di Bonifica, in collaborazione con una società specializzata nel settore degli impianti tecnologici, ha messo in campo un innovativo sistema per il monitoraggio, la supervisione e il telecontrollo del prelevamento e distribuzione delle acque derivate dal ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 settembre 2021) Medolago. Un centro di formazione permenente per4.0. È l’antica Cascina San Giuliano di Medolago, recentemente ristrutturata e inaugurata giovedì 23 settembre dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca. Situata nei pressi del fiume Adda, la struttura è stata oggetto di un recupero che l’ha resa un centro polifunzionale moderno e tecnologico, realizzato grazie ad un finanziamento del Ministero dell’Agricoltura di più di 13 milioni di euro. Al suo interno, oltre ad aule didattiche, sale convegni e uffici, trova spazio la centrale di controllo dell’impianto di irrigazione 4.0. “Il Consorzio di Bonifica, in collaborazione con una società specializzata nel settore degli impianti tecnologici, ha messo in campo un innovativo sistema per il monitoraggio, la supervisione e il telecontrollo del prelevamento e distribuzione delle acque derivate dal ...

