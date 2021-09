Calhanoglu: “All’Inter ottimi giocatori e bravi compagni di squadra. Con Inzaghi grande feeling. Gol? Preferisco gli assist” (Di venerdì 24 settembre 2021) Hakan Calhanoglu sui suoi primi mesi All’Inter Lunga intervista concessa da Hakan Calhanoglu al Corriere dello Sport e in edicola oggi. Tanti gli argomenti toccati dal giocatore turco arrivato All’Inter nel corso del calciomercato estivo a partire dal suo passaggio dal Milan, al feeling con i compagni e l’allenatore, passando poi per questo inizio di stagione alla sua preferenza tra Gol e assist. Ecco le sue parole. Dopo gli anni al Milan, cosa ha provato a indossare per la prima volta la maglia dell’Inter?Al Milan ho trascorso quattro anni buoni e là ho molti amici. Ci sono stati anche momenti difficili, ma le ultime due stagioni sono state migliori rispetto alle prime due grazie a Pioli. L’Inter è una bella squadra che ha ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Hakansui suoi primi mesiLunga intervista concessa da Hakanal Corriere dello Sport e in edicola oggi. Tanti gli argomenti toccati dal giocatore turco arrivatonel corso del calciomercato estivo a partire dal suo passaggio dal Milan, alcon ie l’allenatore, passando poi per questo inizio di stagione alla sua preferenza tra. Ecco le sue parole. Dopo gli anni al Milan, cosa ha provato a indossare per la prima volta la maglia dell’Inter?Al Milan ho trascorso quattro anni buoni e là ho molti amici. Ci sono stati anche momenti difficili, ma le ultime due stagioni sono state migliori rispetto alle prime due grazie a Pioli. L’Inter è una bellache ha ...

