Cagliari, Mazzarri vuole più corsa: seduta atletica per i rossoblù (Di venerdì 24 settembre 2021) Cagliari - Walter Mazzarri vuole più corsa dal suo Cagliari . Le parole rilasciate dal tecnico al termine della sfida con l'Empoli non lasciavano tanto spazio all'interpretazione, e l'allenatore ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 24 settembre 2021)- Walterpiùdal suo. Le parole rilasciate dal tecnico al termine della sfida con l'Empoli non lasciavano tanto spazio all'interpretazione, e l'allenatore ...

Advertising

sportli26181512 : Cagliari, Mazzarri vuole più corsa: seduta atletica per i rossoblù: Lavoro specifico per i sardi dopo la prestazion… - CagliariNews24 : La prima volta nel 2004, l'ultima nel 2019?? - Calcio_Casteddu : ?? Il punto sulla #SerieA 1?? #Napoli solo in vetta ?? #Cagliari chiamato a una dura prova domenica - - Roberto67338235 : @95Marcov ma poi il cagliari di MAZZARRI, in un ambiente pieno di contestazioni…tutto ciò mi fa paura - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Mazzarri vuole dare una scossa allo spogliatoio, previsto un ampio turnover contro il Napoli -