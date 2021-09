Boxe, Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk in tv: data, orario e streaming mondiale pesi massimi (Di venerdì 24 settembre 2021) Cresce l’attesa per il ritorno sul ring di Anthony Joshua che sabato 25 settembre sfiderà Oleksandr Usyk per un incontro che mette in palio titoli WBA (Super), IBF, WBO, e IBO dei pesi massimi. Nella testa del campione inglese c’è il sogno della riunificazione, con Tyson Fury che aveva accettato, salvo poi tornare sui suoi passi per via di una sentenza che lo costringe a sfidare Deontay Wilder per il terzo capitolo della saga. Ma niente da fare. C’è Usyk quindi, ex campione dei massimi leggeri. La riunione del Tottenham Stadium avrà inizio alle 19:00 di sabato 25 settembre. Mentre l’evento principale tra Joshua e Usyk andrà in scena non prima delle 22:30. Potrete seguire l’intero evento su Dazn, e sempre sulla ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 settembre 2021) Cresce l’attesa per il ritorno sul ring diche sabato 25 settembre sfideràper un incontro che mette in palio titoli WBA (Super), IBF, WBO, e IBO dei. Nella testa del campione inglese c’è il sogno della riunificazione, con Tyson Fury che aveva accettato, salvo poi tornare sui suoi passi per via di una sentenza che lo costringe a sfidare Deontay Wilder per il terzo capitolo della saga. Ma niente da fare. C’èquindi, ex campione deileggeri. La riunione del Tottenham Stadium avrà inizio alle 19:00 di sabato 25 settembre. Mentre l’evento principale traandrà in scena non prima delle 22:30. Potrete seguire l’intero evento su Dazn, e sempre sulla ...

Advertising

sportface2016 : #Boxe, domani in tv #JoshuaUsyk: ecco come seguire l'incontro - sportal_it : Boxe: Tyson Fury pensa solo ad Anthony Joshua - mma_twister : UFC 266 Volkanovski vs Ortega. ONE FC con la futura star Christian Lee, la Boxe con Joshua vs Usyk. Tutti i match d… - GiGhi50 : Chi è Anthony Joshua, da bad boy a fenomeno del ring | DAZN News Italia - sportface2016 : #JoshuaUsyk, tutto quel che c'è da sapere sull'incontro del Tottenham Stadium -