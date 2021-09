Advertising

angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: La Borsa di Hong Kong apre la seduta poco sotto la parità nelle incertezze legate ad Evergrande: l'indice Hang Seng cede… - Pgrecoit : Borsa: Hong Kong apre a -0,10%, Evergrande a -3,75%: Mancano indicazioni della società dopo la scadenza dei bond - DividendProfit : Borsa: Hong Kong apre a -0,10%, Evergrande a -3,75% – Economia - giornaleradiofm : Approfondimenti: Borsa: Hong Kong apre a -0,10%, Evergrande a -3,75%: (ANSA) - PECHINO, 24 SET - La Borsa di Hong K… - Agenzia_Ansa : La Borsa di Hong Kong apre la seduta poco sotto la parità nelle incertezze legate ad Evergrande: l'indice Hang Seng… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Hong

Agenzia ANSA

LadiKong apre la seduta poco sotto la parità nelle incertezze legate ad Evergrande: l'indice Hang Seng cede lo 0,10%, a 24.487,24 punti. Quanto al secondo sviluppatore immobiliare cinese in ...Discesa moderata per l'indice Hang Seng, in calo dello 0,10%, dopo aver aperto a 24.487,24 punti.Il taper non esiste. È di fatto una sorta di creatura mitologica. Ma aiuta a tenere nascosta la verità sui mercati globali ...La Borsa di Hong Kong apre la seduta poco sotto la parità nelle incertezze legate ad Evergrande: l'indice Hang Seng cede lo 0,10%, a 24.487,24 punti. (ANSA) ...