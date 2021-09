Basket | tutti gli italiani delle squadre di A1 2021-2022 Mannion | Pajola | Melli | Alessandro Gentile tra i protagonisti

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 settembre 2021) Pacchettodi grande qualità, quello che presenta la Serie A nella sua nuova stagione. La Virtus Bologna si è assicurata probabilmente la parte migliore di questi, soprattutto in fatto di piccoli. A Milano è tornato Nicolò, ma anche dalle altre parti c’è di che parlare: dal ritorno dinel campionato italiano (a Varese), all’arrivo a Cremona di Matteo Spagnolo, ai progressi in Fortitudo di Gabriele Procida, si svilupperanno davvero tanti temi in quest’annata. NOTA: Sono stati evidenziati con un colore differente quei giocatori che sono certamente considerati come, ma che non sono convocabili per l’Italia in quanto già facenti parte di altre Nazionali oppure hanno espresso il desiderio pubblico di giocare per il loro Paese d’origine. VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 0 ...