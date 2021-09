Barcellona, non c’è pace per Koeman: due giornate di squalifica (Di venerdì 24 settembre 2021) Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, è stato squalificato per due giornate di Liga dopo l’espulsione rimediata contro il Cadice Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, è stato squalificato per due giornate di Liga dopo l’espulsione rimediata contro il Cadice. Non c’è pace per l’allenatore olandese, nelle ultime settimane oggetto di critiche da parte della tifoseria blaugrana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Ronald, tecnico del, è statoto per duedi Liga dopo l’espulsione rimediata contro il Cadice Ronald, tecnico del, è statoto per duedi Liga dopo l’espulsione rimediata contro il Cadice. Non c’èper l’allenatore olandese, nelle ultime settimane oggetto di critiche da parte della tifoseria blaugrana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

ZZiliani : Ricapitolando. Dei tre club superstiti che ancora vaneggiano di #SuperLega, uno (la #Juventus) ha chiuso il bilanci… - sportface2016 : #Barcellona, paradosso #Koeman: chiesto l’esonero, ma non si trova il sostituto - wombywomby : @KelleddaMurgia Il movimento separatista è un movimento reazionario e per nulla progressista... Barcellona e la Cat… - oropurochavales : barcellona o spagna in generale, in italia non saprei, milano o firenze - tsvkino : @moonjmini guarda che io l'ho visto ma puntate a caso .... anche a barcellona ma tu non te lo ricordi -