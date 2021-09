A2A | indagati alcuni manager per fusione con AEB Non coinvolti i vertici

(Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – La multi-utility italiana A2A ha comunicato che – nell’ambito delle indagini preliminari condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza aventi ad oggetto l’operazione di integrazione societaria di AEB – il Pubblico Ministero, “volendo svolgere accertamenti tecnici non ripetibili su supporti informatici già oggetto di sequestro, ha notificato alcune informazioni di garanzia”. “Dall’avviso – spiega A2A in una nota – si è appreso che tra glirisultano taluni amministratori edel Gruppo A2A. I provvedimenti non riguardano né l’attuale vertice della società quotata, né A2A, né società del Gruppo A2A”.

Ultime Notizie dalla rete : A2A indagati

