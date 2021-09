Trattativa Stato-Mafia, cadono le accuse in appello: la trattativa c’è stata ma non è un reato (Di giovedì 23 settembre 2021) Tutti assolti gli ex ufficiali dei carabinieri nel processo d’appello sulla trattativa tra Stato e Mafia. La Corte d’assise d’appello di Palermo ha riformato la sentenza di primo grado e assolto i generali Mario Mori e Antonio Subranni e il colonnello Giuseppe De Donno. Erano stati condannati a 12 anni. Assolto anche Marcello Dell’Utri, condannato anche lui a 12 anni di carcere. La sentenza è stata emessa dopo tre giorni di camera di consiglio. Sì, la trattativa Stato Mafia era una boiata pazzesca — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) September 23, 2021 Un tema che negli anni ha appassionato giornalisti, storiografi e letterati. Oltre ad aver interessato tutte le cariche dello Stato di ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Tutti assolti gli ex ufficiali dei carabinieri nel processo d’sullatra. La Corte d’assise d’di Palermo ha riformato la sentenza di primo grado e assolto i generali Mario Mori e Antonio Subranni e il colonnello Giuseppe De Donno. Erano stati condannati a 12 anni. Assolto anche Marcello Dell’Utri, condannato anche lui a 12 anni di carcere. La sentenza èemessa dopo tre giorni di camera di consiglio. Sì, laera una boiata pazzesca — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) September 23, 2021 Un tema che negli anni ha appassionato giornalisti, storiografi e letterati. Oltre ad aver interessato tutte le cariche dellodi ...

andreapurgatori : 'La trattativa Stato-mafia nel 1992 ci fu ma non è reato'. Assolti Mori, De Donno e Subranni. Non colpevole Dell'Ut… - reportrai3 : Stato-mafia: assolti in appello Mori, Subranni, De Donno e Dell’Utri Alla presunta trattativa #Report ha dedicato… - riotta : Trattativa Stato-Mafia non innesca condanne. Tutti assolti. Anni di bailamme e linciaggi ad personam in naftalina.… - ClaudioAlacqua : RT @ardigiorgio: “La trattativa non è un reato, è un’idea, un trattino nero fra le parole stato e mafia”. Bordin, 4 aprile 2013 https://t.c… - mbalducchitw : RT @claudiocerasa: Sì, tutti i pappagalli delle procure che in questi anni hanno costruito una verità inesistente sulla trattativa stato ma… -