Task Force Italia, Web Talk con Roberto Sommella (Di giovedì 23 settembre 2021) Appuntamento giovedì 30 settembre p.v. alle ore 17:00 al web Talk organizzato da Task Force Italia, in partnership con l'Accademia internazionale per lo sviluppo economico e sociale (Aises), Universal trust, Global investors alliance e Unitelma Sapienza. Media partner – Formiche e Italia Informa. Valerio De Luca, presidente di Task Force Italia, incontra Roberto Sommella, direttore di MF, Milano Finanza e milanofinanza.it Intervengono i componenti di Task Force Italia : Stefano Caselli, pro rettore per gli Affari internazionali Università Bocconi Jean-Paul Fitoussi, professore di Economia, Sciences-Po e Luiss Secondina Ravera, presidente Pio Albergo ...

