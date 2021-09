Spazio: Esa sceglie Torino per l'Esa Bic, centro supporto per startup (4) (Di giovedì 23 settembre 2021) (Adnkronos) - "L'attribuzione a Torino dell'Esa Bic è una grande opportunità per il nostro territorio e dimostra il notevole livello raggiunto nel settore spaziale nel mondo della ricerca e dell'innovazione. Settore che è strategico per la competizione industriale a livello nazionale e mondiale" scandisce il presidente di Fondazione Links, Marco Mezzalama. "Il Piemonte deve essere riconosciuto per quello che è: una terra fatta di competenze umane, eccellenze nella ricerca, imprese capaci di essere sempre all'avanguardia, politiche di sviluppo che si proiettano nel prossimo decennio e non al domani" afferma l'Assessore allo Sviluppo delle Attività Produttive della Regione Piemonte, Andrea Tronzano. "La Compagnia di San Paolo conferma la sua vocazione di Fondazione impegnata nello sviluppo di ecosistemi ad alto impatto come, in questo caso, un ecosistema orientato alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) (Adnkronos) - "L'attribuzione adell'Esa Bic è una grande opportunità per il nostro territorio e dimostra il notevole livello raggiunto nel settore spaziale nel mondo della ricerca e dell'innovazione. Settore che è strategico per la competizione industriale a livello nazionale e mondiale" scandisce il presidente di Fondazione Links, Marco Mezzalama. "Il Piemonte deve essere riconosciuto per quello che è: una terra fatta di competenze umane, eccellenze nella ricerca, imprese capaci di essere sempre all'avanguardia, politiche di sviluppo che si proiettano nel prossimo decennio e non al domani" afferma l'Assessore allo Sviluppo delle Attività Produttive della Regione Piemonte, Andrea Tronzano. "La Compagnia di San Paolo conferma la sua vocazione di Fondazione impegnata nello sviluppo di ecosistemi ad alto impatto come, in questo caso, un ecosistema orientato alla ...

